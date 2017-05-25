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Публикации за 25.05.17

На Кубке конфедераций будут торговать пивом / МВД и FIFA согласовали порядок продажи

На Кубке конфедераций будут торговать пивом МВД и FIFA согласовали порядок продажи

МВД России согласовало с Международной федерацией футбола (FIFA) продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с FIFA будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций – 2017 будет запрещен», – сообщили в пресс-службе МВД. Можно ли будет проносить пенный напиток в металлических банках, не уточняется.

«В соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов РФ, принимающих Кубок конфедераций – 2017», – приводит ТАСС выдержку из документа.

Подписанный Владимиром Путиным указ подразумевает, что меры безопасности будут усилены по случаю проведения Кубка конфедераций FIFA с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также чемпионата мира по футболу – с 25 мая по 25 июля 2018 года. Напомним, два года назад Виталий Мутко предложил снять ограничения, введенные в 2005 году, и вернуть пиво на стадионы.

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