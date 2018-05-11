В Сухом Логу закрыли кинотеатр и детское кафе из-за нарушений пожарной безопасности

По решению суда в Сухом Логу приостановлена работа кинотеатра и кафе с детской игровой зоной, расположенных в местном доме культуры «Кристалл». Оба объекта не прошли проверку прокуратуры и МЧС на пожарную безопасность.

Кинотеатр находится в арендованном помещении ДК на третьем этаже. Как установили ревизоры, там нет второго эвакуационного выхода, что создает угрозу для жизни посетителей в случае пожара. Еще более грубые нарушения обнаружены в кафе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в заведении была неисправна система автоматического оповещения о пожаре. В дверном проеме из детского зала в зону кафе установлены подъемно-опускные двери, которые могут заблокировать детей в горящем помещении. Кроме того, в вестибюле сделана перепланировка, которая затрудняет доступ к пожарным кранам. Возникли вопросы и натяжному потолку, на который не нашлось документов, подтверждающих безопасность материала.

Поскольку в ДК «Кристалл» также располагаются детские кружки и секции, прокуратура подала иск с требованием запретить эксплуатацию кинотеатра и кафе до устранения нарушений в качестве обеспечительных мер. Заявление городского прокурора было удовлетворено. Иск об обязании ответчиков устранить нарушения находится на рассмотрении суда.

Напомним, масштабные проверки развлекательных центров с массовым пребыванием людей начались по всей стране после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 60 человек.

В начале этой недели прокуратура закрыла торговый центр на улице Щорса в Екатеринбурге, где были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

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