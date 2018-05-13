В окрестностях Екатеринбурга горит трава: сегодня низовых пожаров может стать еще больше

В эти выходные теплая сухая погода с ветром установилась в Свердловской области. Сразу несколько средних и множество мелких пожаров, начинающихся с горящей травы, зафиксировано в пригородах Екатеринбурга. Во всех случаях пожары достаточно быстро нейтрализуются. Пока количество пожарных расчетов достаточное.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Свердловской области, накануне в 20:30 поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке под поселком Шабровский на площади более 500 кв. м. «Свалка несанкционированная, требует тщательного пролива, – рассказала официальный представитель ведомства Наталья Зырянова. – Задействована спецтехника администрации района и пожарное подразделение МЧС». Тушение пожара продолжалось до глубокой ночи. Впрочем, по статистике эта свалка горит два раза в год – весной и летом.

В субботу днем горела трава на площади около 1 гектара с несколькими очагами возгорания рядом с микрорайоном Светлый. Сообщение в МЧС поступило в 14:45. В тушении пожара было задействовано две единицы техники. Также в группе микрорайона «ВКонтакте» сообщается, что пожарным помогали жители.

Сегодня сохранится такая же сухая ветреная погода. МЧС предупреждает об опасности разведения костров и пала травы. Низовые пожары распространяются быстро, особенно в неконтролируемом режиме. Как правило, причиной весенних низовых пожаров являются незатушенные или не до конца затушенные костры, сигареты, пал травы.

Екатеринбург, служба информации

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