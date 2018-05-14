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Вторник, 15 мая 2018, 15:49 мск

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Под Екатеринбургом третий день пожарные тушат тлеющую свалку (ФОТО)

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Шабровском третьи сутки ведутся разборы тлеющего мусора на несанкционированной свалке. Пожар начался в субботу вечером, справиться с открытым огнем пожарным удалось только на утро следующего дня. Сейчас свалка продолжает дымиться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС, многометровые слои бытовых отходов разгребает грейдер, проводится проливка мусора. На месте работают две пожарные автоцистерны и две поливомоечные машины. Открытого горения нет.

Что делать дальше с завалами мусора, сегодня обсудит районная комиссия по ЧС. По статистике, нелегальная свалка в Шабровском горит два раза в год – весной и летом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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