Пожар в поле под поселком Шабровский добрался до домов

Загоревшаяся сухая трава стала причиной серьезного пожара в поселке Шабровский. В результате сгорел дачный дом, баня и надворные постройки на улице Серова. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в поселке Шабровский поступило в МЧС сегодня днем. В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили, что причиной стала сухая трава в поле, из-за сухой ветреной погоды огонь очень быстро распространился в сторону поселка Шабры. В поле площадь пожара составила 3 гектара.

Огонь подобрался к домам, и в зоне риска оказались постройки на улице Серова. Тушение огня осложнялось отсутствием водоисточников. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе передвижной пожарный водоем для бесперебойной подачи воды к месту пожара. Пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня только в 16 часов. Сгорел один дачный дом, баня, надворные постройки. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано к 16.35. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших пока не поступало.

Екатеринбург, служба информации

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