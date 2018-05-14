После отключения отопления в Екатеринбурге пойдет снег

В середине этой недели в Свердловской области ожидается заметное похолодание.

По сообщениям Уралгидрометцентра, похолодает ночью в среду, 16 мая. В регионе пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На севере области температура воздуха опустится до -5.

В Екатеринбурге в среду ночью ожидается переменная облачность, небольшой дождь, временами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью до нуля градусов.

В понедельник, 14 мая, днем будет тепло, +15…+17. Напомним, что сегодня в Екатеринбурге начнут отключать централизованное отопление в жилых домах.

По сообщению областного минЖКХ, с 14 мая отключение теплоснабжения начнется также в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Сысерти, Тавде, Атиге и ряде других территорий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.05.18

14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пожар в поле под поселком Шабровский добрался до домов. / Задержанный экс-мэр: со шлейфом скандалов и неплохими доходами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»