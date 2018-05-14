Количество пострадавших от клещей свердловчан за неделю выросло вдвое

В Свердловской области за неделю резко выросло число пострадавших жителей от укусов клещей. Решающую роль в этом сыграла устоявшаяся теплая погода – на выходных люди спешили выбраться на природу.

Как сообщили РИА «Новый День» в регионального управлении Роспотребнадзора, на 14 мая в области зарегистрировано 2642 человек, обратившихся в травмпункты после присасывания клеща. Еще неделю назад таких уральцев было вдвое меньше. В Екатеринбурге количество покусанных составило 1179 горожан.

По данным федерального Роспотребнадзора, Свердловская область входит в пятерку регионов, где регистрируется наибольшее число укусов клещей. Массовая акарицидная обработка лесопарков и зеленых зон на Среднем Урале началась с конца прошлой недели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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