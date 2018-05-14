Выпускные в Екатеринбурге из-за ЧМ пройдут позже: у 11-х классов – 30 июня, у 9-х – 2 июля

В Екатеринбурге утвердили график проведения выпускных балов у старшеклассников. В этом году они пройдут на неделю позже обычного из-за матчей по футболу в рамках мундиаля. Связано это с необходимостью обеспечить меры безопасности. 11 классы отгуляют выпускной только 30 июня, 9 классы – 2 июля.

«Новый День» ранее писал о необходимости перенести выпускные в Екатеринбурге из-за ЧМ по футболу. Точные даты балов департамент образования горадминистрации подтвердил сегодня.

«Торжественное вручение аттестатов в 2018 году состоится: – для учеников 9-х классов – 02 июля 2018 года; – для учеников 11-х классов – 30 июня 2018 года. В соответствии с единым расписанием экзаменов государственная итоговая аттестация завершается для выпускников 11-х классов – 2 июля 2018 года, для выпускников 9-х классов – последний день экзаменов 29 июня 2018 года», – сообщает перс-служба мэрии Екатеринбурга.

Говоря об окончании итоговой аттестации, представители департамента образования говорят о резервных днях для сдачи ЕГЭ. Основная волна экзаменов закончится еще 20 июня, после чего у школьников будет почти две недели для отдыха.

В прошлые годы выпускные в 9-х и 11-х классах проходили на неделю раньше и, как правило, заканчивались еще до 25 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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