В Екатеринбурге перенесут школьные выпускные из-за Чемпионата мира по футболу

В 2018 году выпускные вечера девятых и одиннадцатых классов в школах Екатеринбурга пройдут с 28 июня по 2 июля – после окончания матчей группового этапа футбольного ЧМ. Об этом сегодня на заседании городской думы сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, передает корреспондент РИА «Новый День».

По ее словам, перенос школьных выпускных на более поздние даты связан не столько с проведением мундиаля, сколько с графиком итоговой аттестации в 9-х классах.

«Практика показывает, что нам необходимо отодвигать сроки выпускных, потому что проверка экзаменационных работ занимает довольно долгое время. Мы уже проанализировали сроки матчей ЧМ и экзаменов. Получается, что последний футбольный матч пройдет в Екатеринбурге 27 июня. Последний школьный экзамен 21 июня, или 22 июня (резервный день). Соответственно, 28 июня мы можем провести выпускной, если удастся договориться с УМВД Екатеринбурга. Но можем взять паузу, так как полиция помимо охраны порядка на ЧМ также охраняет школы во время экзаменов, и УМВД нужно отдохнуть. В этом случае первый выпускной в Екатеринбурге планируется на 29 июня. Есть еще варианты – провести выпускные в субботу, 30 июня, либо в понедельник, 2 июля», – пояснила Екатерина Сибирцева

Она также отметила, что ее больше волнует беспрепятственный доступ детей в гимназию № 2 и школу № 74 во время Чемпионата мира по футболу. Оба образовательных учреждения находятся внутри периметра охраняемой зоны к ЧМ. По словам Сибирцевой, этот вопрос пока находится на стадии согласования.

Напомним, групповые матчи Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге пройдут с 15 по 27 июня 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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