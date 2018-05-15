Вести реестр утративших доверие чиновников будет Тунгусов

В свердловском правительстве назначен чиновник, который будет отвечать за предоставление в правительство РФ сведений о лицах, которые уволены с госслужбы в Свердловской области в связи с утратой доверия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта обязанность возложена на первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора. Сейчас этот пост занимает Владимир Тунгусов.

Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации и подписано Евгением Куйвашевым.

Отметим, что в отдаленной перспективе одним из кандидатов на попадание в этот реестр может стать экс-мэр Каменска-Уральского, управляющий Южным округом Михаил Астахов, которого обвиняют во взяточничестве. Но пока в областном правительстве не делают никаких выводов и предлагают дождаться окончания следствия.

Екатеринбург, служба информации

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