В Свердловской области тушат два крупных низовых пожара

В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары, причиной которых стала людская неосторожность. К утру сегодняшнего дня сотрудники МЧС боролись с огнем на двух территориях, примыкающих к жилым домам.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, к утру сегодняшнего дня в регионе было два низовых пожара. Один из них – близ поселка Асбест (Сысертский городской округ). Низовой пожар охватил 509 га, он находится в 6 км от жилых домов, присвоен второй класс опасности. На борьбу с огнем отправили 27 человек и 2 единицы техники.

Второй низовой пожар около деревни Кокшарова (Камышловский муниципальный район) охватил 80 га, до поселения от него – 1 км. Пожару присвоили первый класс опасности, работают 104 человека и 2 единицы техники. Причиной обоих пожаров стало нарушение техники безопасности. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что оба пожара опасности для населения не представляют, территории возгорания локализованы.

Екатеринбург. Май 15, служба информации

Екатеринбург. Май 15. Другие новости 15.05.18

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