В Свердловской области около поселков бушуют два лесных пожара

В Свердловской области к утру сегодняшнего дня горят два участка леса неподалеку от населенных пунктов. Общая их площадь – 24 га.

По данным МЧС по Свердловской области, к 6 утра сегодняшнего дня оставался непотушенным пожар близ поселка Малышева (Малышевский ГО). Низовой пожар распространился на 10 га в 6 километров от поселка. Причиной стало нарушение техники безопасности в лесу. Второе возгорание – в Туринском городском округе, за 5 км от деревни Таволожка низовым пожаром охвачено 14 га.

ФГУП «Авиалесоохрана» уточняет: всего в этом году в Свердловской области произошло 190 лесных пожаров общей площадью 3 208,79 га. Пожарами охвачены несколько регионов Уральского округа: пожары пока не регистрировались только в ЯНАО, в ХМАО было одно небольшое возгорание. Хуже всего складывается ситуация в Челябинской области, там уже было более 500 пожаров площадью свыше 20 тысяч га. Зачастую лесные пожары возникают из-за неосторожности человека – из-за брошенного окурка или поджигания травы.

Екатеринбург, служба информации

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