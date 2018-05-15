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Вторник, 15 мая 2018, 15:43 мск

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Облсуд отменил решение об освобождении криминального авторитета Смовжа

Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая решила выпустить на свободу 57-летнего криминального деятеля из Ревды Николая Смовжа. Верх-Исетский райсуд отсрочил ему наказание – 19 лет лишения свободы – по состоянию здоровья. В колонию, по документам, он бы попал только через 14 лет. Однако сотрудники прокуратуры региона оспорили это решение в вышестоящей инстанции. «заболевание у Смовжа диагностировано до совершения преступлений, что не помешало ему совершить ряд особо тяжких преступлений», – подчеркнули в облпрокуратуре.

Суд с надзорным ведомством согласился. К тому же первоначальный приговор – от мая 2016 года – и так был вынесен с учетом болезни и инвалидности криминального авторитета. В настоящее время Смовж находится в СИЗО, откуда отправится в колонию.

Напомним, свои преступления Смовж вместе с телохранителем Павлом Козловым совершал с середины 90-х. Так, в феврале 1994 года Смовж выступил организатором убийства двух человек в одном из городских кафе. В ноябре 2000 года он устроил поджог (спровоцировавший взрыв) помещения конкурирующей фирмы по приему металлолома, в результате чего погиб охранник компании. Также на его счету убийства людей в 2004 и 2007 годах. Последнее преступление было совершено при соучастии второго обвиняемого, который выступил непосредственным исполнителем убийства и покушения на убийство.

Кроме того, органами следствия Смовжу инкриминирован незаконный оборот огнестрельного оружия. В Следственном комитете ранее уточняли, что причиной злодеяний служили «личные неприязненные отношения, сложившиеся непосредственно между обвиняемыми и некоторыми потерпевшими».

При этом, согласно данным из открытых источников, Смовж ранее носил криминальный статус «положенца», начиная с 90-х годов, он постоянно был связан с разборками в Ревде и контролировал местных преступников. При этом обвиняемый поддерживал отношения с Тимуром Мирзоевым (Тимуром Свердловским) – племянником Деда Хасана и «смотрящим» за Средним Уралом. По другим источникам, в 90-е годы Смовж был близок к главе ОПГ «Центр» Николаю Широкову.

Екатеринбург, служба информации

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