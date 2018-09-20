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Четверг, 20 сентября 2018, 12:36 мск

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Областной суд снова отказался отпускать на свободу криминального авторитета Смовжа

Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции об освобождении смотрящего за Ревдой Николая Смовжа. Такое решение принимается второй раз – сначала криминального авторитета освобождал от колонии Верх-Исетский райсуд, теперь – Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Николая Смовжа осудили в 2016 году. Его признали виновным в преступлениях, которые он совершал с середины 90-х. Так, в феврале 1994 года Смовж выступил организатором убийства двух человек в одном из городских кафе. В ноябре 2000 года он устроил поджог (спровоцировавший взрыв) помещения конкурирующей фирмы по приему металлолома, в результате чего погиб охранник. Также на его счету убийства людей в 2004 и 2007 годах. 55-летнего криминального авторитета отправили в колонию на 19 лет.

Однако затем Верх-Исетский райсуд отсрочил ему наказание по состоянию здоровья. В колонию, по документам, он бы попал только через 14 лет. Однако сотрудники прокуратуры региона оспорили это решение в вышестоящей инстанции. Затем Смовжа перевели в ИК-47 в Каменске-Уральском. И Синарский районный суд Каменска-Уральского по ходатайству осужденного освободил его от дальнейшего отбытия наказания в связи с болезнью.

Прокуратура выразила протест. «В апелляционном представлении прокурор указал, что заболевание у Смовжа диагностировано до совершения преступлений, что не помешало ему совершить ряд особо тяжких преступлений», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В надзорном ведомстве напоминают: при вынесении приговора суд учел болезнь Смовжа в качестве смягчающего обстоятельства. Кроме того, прокурор указал, что освобождение Смовжа от отбытия наказания на 14 лет 10 месяцев 11 дней не будет отвечать смыслу правосудия, принципу неотвратимости наказания. К тому же, в местах лишения свободы он получает соответствующее профилю заболевания необходимое лечение.

Сегодня Свердловский облсуд снова отменил постановление нижестоящего суда, постановив отклонить ходатайство Смовжа. Судебный акт вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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