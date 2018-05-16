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Понедельник, 21 мая 2018, 16:09 мск

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С мышками и кисточками: жителей Екатеринбурга зовут покрасить памятник клавиатуре

В центре Екатеринбурга сегодня айтишники возобновят ежегодную традицию – устроят метание мышек и покрасят памятник клавиатуре.

Традиционная акция на берегу Исети начнется сегодня в 18:30.Организаторы зовут всех желающих с мышками и винчестерами – посоревноваться в метании айтишных «снарядов» и с кисточками и перчатками – покрасить клавиши.

Памятник клавиатуре в Екатеринбурге появился в 2005 году. Ежегодно активисты собираются в начале лета, чтоб вернуть ему достойный вид: прибирают территорию вокруг клавиш, моют их, красят в белый цвет и обводят черной краской буквы.

Екатеринбург, служба информации

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