В Екатеринбурге спасают памятник клавиатуре – сегодня его покрасят в десятый раз (ФОТО)

В Екатеринбурге местные активисты считают, что памятник клавиатуре находится под угрозой уничтожения. Об этом в фейсбуке пишет жительница города Надежда Заостровных.

«Памятник клавиатуре под угрозой уничтожения! Лестницу снесли совсем, валяется кусок забора – вот такая рядом с клавиатурой появилась «мышка». На памятник буквально надвигаются богатые особняки, того и глядишь, скоро растопчут. Но, что интересно, останавливаются, ходят по клавишам, фотографируются все здесь, а не там. В идеале – сделать фундамент, облагородить газон», – написала она.

Заостровных уточнила, что сегодня, 13 мая, в 19:00 пройдет юбилейная, десятая, покраска памятника. «Всем вместе поддержать клаву, не дать уничтожить и растоптать такой уникальный объект, известный во всем мире, дарящий восторг и отличные фотографии», – отметила она.

Добавим, что каждый год на субботник к клавиатуре, которая появилась в Екатеринбурге в 2005 году, выходят айтишники – они приводят в порядок памятник и территорию около него традиционно в День сисадмина. Мероприятие завершается соревнованиями по метанию компьютерных мышек на дальность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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