В Екатеринбурге не стали закрывать проспект Ленина

Сегодня ночью рабочие должны были перекрыть проспект Ленина для ремонта на отрезке от Карла Либкнехта до 8 Марта. Проехать по участку в обычном режиме стало бы невозможно до 06:00 18 мая.

Однако перекрытия не произошло. Изначально предполагалось, что транспорт будет двигаться в двустороннем режиме по одной стороне, пока на другой будет ремонт, затем наоборот. Однако, как передает корреспондент «Нового Дня», по новому асфальту автомобили и автобусы едут в обе стороны беспрепятственно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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