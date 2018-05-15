Мэрия торопит подрядчиков с дорожным ремонтом на проспекте Ленина

Дорожные работы на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу должны быть завершены до 1 июня. В списке срочных проектов – проспект Ленина на участке от 8 Марта до Карла Либкнехта, улица Первомайская от Горького до Карла Либкнехта, пешеходная зона на набережной Исети и тротуар на улице Бориса Ельцина.

Как уточнили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, по постановлению дата окончания ремонта главного городского проспекта – 5 июня. Но с подрядчиком ГУДСР есть договоренность, что он завершит все работы до начала лета.

Напомним, рабочие завершили перекладку трамвайных путей на перекрестке рядом с театром Музкомедии, заменив чугунные плиты на брусчатку. На время работ по проспекту Ленина было остановлено трамвайное движение, вчера утром оно возобновилось. Сейчас дорожные бригады меняют асфальт. Все работы ведутся ночью без перекрытий для транспорта, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил вице-мэр Евгений Архипов в эфире городской программы «Открытая студия», на данный момент в муниципалитете идет ремонт 12 объектов улично-дорожной сети. Работы на них также будут окончены до начала лета.

Добавим, что жесткие временные рамки дорожных ремонтов установлены по требованию федеральных властей. «Мы получили письмо от правительства России, в котором указано, что с 1 июня по 15 июля не должно быть никаких ремонтных работ на маршрутах клиентских групп ФИФА, дорогах рядом со спортивными объектами и фан-зоной. Поэтому в этот период отдельные работы будут вестись только на периферии города, чтобы никому не мешать», – отмечала на заседании городской думы в марте начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге с 15 по 27 июня пройдут четыре матча, фан-зона для болельщиков в парке Маяковского будет работать до конца турнира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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