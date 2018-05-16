Парку «Россия – моя история» передадут рояль, автомобиль и еще кое-что на 500 млн рублей

Мультимедийному историческому парку «Россия – Моя история. Свердловская область» передадут в управление государственное имущество на общую сумму более 517 млн рублей.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат заксо Александр Ивачев, вопрос об этом сегодня обсудили на комитете заксо по промышленной политике в рамках рассмотрения поправок в программу управления госимуществом.

Депутаты поддержали предложение областного кабмина сделать парк «Россия – моя история» самостоятельным бюджетным учреждением (до сих пор оно являлось филиалом ГАУ СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»). В управление нового музея будет передано госимущество общей балансовой стоимостью 517 млн 817 тысяч 888 рублей. В перечень входят здание выставочного павильона на ул. Народной Воли, 49, подстанция, коммуникации, мультимедийная техника, объемные буквы «Россия – моя история», автомобиль, рояль и так далее.

Напомним, такие парки открываются во многих регионах и считаются проектом духовника президента епископа Тихона (Шевкунова). В Свердловской области на парк потратили около 400 млн рублей, и заложили еще 46 млн в расходную часть бюджета на следующий год. Интересно, что проект, тесно связанный с РПЦ, был записан филиалом ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». Все аукционы проходили как закупка у единственного поставщика, и часть расходов весьма удивила. Например, разработка дизайн-проекта штор для магазина сувениров, кабинета директора, бухгалтерии, переговорной и еще нескольких помещений.

Екатеринбург, служба информации

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