В затею духовника Путина на Урале вбухали 400 млн бюджетных денег. Что из этого вышло (ФОТО)

В регионах России продолжают открываться исторические парки «Россия – моя история». Проект – задумка Патриаршего совета по культуре и епископа Тихона Шевкунова, которого называют духовником Путина (хотя сам он то отрицает). На днях Шевкунов отвечал на претензии Вольного исторического общества (ВОИ) к его детищу – историки были возмущены количеством недостоверностей и пропагандистским уклоном. Тем не менее, от идеи использовать парки для обучения студентов, школьников и подготовки учителей истории, кажется, никто не отказывается. Проект поддержали уже 16 городов, известный спонсор интерактивной выставки – «Газпром». Но при этом в открытие парков активно вливают бюджетные деньги. Как это происходило на Урале и что получилось – читайте в авторской колонке Светланы Загородневой.

Как под копирку власти регионов хвастают тем, что и у них появился такой парк, и они сделали. На деньги своих граждан, без разбору – казна ведь не разграничивает, православные ли заплатили налоги, мусульмане, евреи или атеисты. В Свердловской области, к примеру, на парк потратили около 400 млн рублей. И заложили еще 46 млн в расходную часть бюджета на следующий год.

Об этом чуть подробнее. Итак, 355 миллионов рублей из бюджета Свердловской области было выделено на «Выполнение строительно-монтажных работ». 38 миллионов потратили на разработку проектной документации. В Свердловской области проект РПЦ записан филиалом ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». И через это бюджетное учреждение исторический парк получил еще около 19 миллионов. Причем все закупки проходили как закупка у единственного поставщика, и часть расходов оказалась весьма удивительна. Например, разработка дизайн-проекта штор для магазина сувениров, кабинета директора, бухгалтерии, переговорной и еще нескольких помещений (всего 8).

На фото – «дизайнерские» шторы в магазине сувениров. А еще на стене там есть роспись – за нее заплатили 117 тысяч плюс за «художественно-оформительские работы» более 230. Дизайн-проект внутренних помещений шел другим лотом – его оценили в 608 тысяч, работы выполняло ООО «Класс-Поставка» (на сайте компании сообщается, что они занимаются поставками школьного и дошкольного оборудования).

Эта же компания отметилась и на поставке мебели за 588 тысяч. Заказ вышел отличным – в ТЗ четко прописано, что требуется. Например, требовался стол – «ТОФТЕРИД, журнальный стол, глянцевый черный». В Икее он стоит 16999, по этому контракту – 18 700. Обнаружились и товары других сетей. Например, кресло из Hoff за 15 999 – по 17 600 в договоре. И так чередуется вся мебель – с Ikea на Hoff – всего 115 позиций с наценками от нескольких десятков рублей (за дешевые товары) до пары тысяч (для того, что подороже).

В числе прочих закупок от ГБУ – рекламные услуги, сувенирка, аудио- видеооборудование, несчетное количество компьютеров и другой техники для конференц-зала (более 6 млн), аудиогиды, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Classic MiniBus (1.8 млн) и прочее.

А теперь о том, что же получилось сделать по заказу РПЦ за счет налогоплательщиков. Площадка представляет собой интерактивный учебник, «разбитый» по залам-эпохам и комнатам, которые сменяются в хронологическом порядке. Первые минуты находиться здесь занятно – на экранах картинки, короткие фильмы, есть интерактивные книги, которые можно листать, некие «котлы», где передаются изображения, к примеру, погибших в войне. Но все-таки 90 % всей информации – это текст. Немного напоминает CD-диски для ленивых школьников начала двухтысячных: кратко обо всех событиях выбранного периода. Члены ВОИ высказывали претензии по поводу первого зала, где представлена эпоха Рюриковичей. Но во втором, где рассказывается о Романовых, СССР и современной России – тоже много удивительного.

«Начало XX века стало временем формирования новых идеологий, претендовавших занять место прежней христианской религии. Родившаяся в Западной Европе идеология воинствующего национализма [...] на деле готовила почву для мирового военного конфликта. В конечном итоге эта идеология имела следствием победу германского нацизма как экстремального национализма, стоящего вне христианской системы ценностей. В России успешным конкурентом религии стала коммунистическая идеология с ее обожествлением социальной революции….", «Одним из признаков духовного кризиса западноевропейской культуры стал отказ интеллектуальных элит от веры под влиянием успехов естественных наук и разочарования в религиозной картине мира», – это цитаты из двух слайдов с экрана, который установлен практически на входе. Этот мультимедийный экран – аналог главы «введение» в классическом учебнике по истории. С такой вот демонстрации того, до чего может довести отсутствие религии (фашизм, коммунизм) и начинается изучение истории.

Переходим к революциям и свержению царя. ВИО интересовалось у Тихона Шевкунова, почему достаточно большое внимание уделяется вопросу борьбы с "ересью жидовствующих", но то было в первой части экспозиции. Во второй – эдакое продолжение любителей некоторых теорий заговора. Выяснилось, что винить в февральской революции стоит масонов – в начале прошлого века, оказывается, политики и ученые сплошь были масонами, а после Февральской революции они встали во главе страны. Напомню, предполагается, что этот «исторический парк» должны посещать школьники и студенты, чтобы получше узнать об истории своей страны.

Но идем дальше, ближе к истории родного края – к расстрелу царской семьи. О собственно расстреле можно почитать как минимум трижды – в хронологических материалах о гражданской войне, о первых шагах в становлении новой власти и на отдельном интерактивном стенде. Конечно, упоминается и о современном расследовании о принадлежности останков, обнаруженных в 1991 году около Екатеринбурга. Говорится и о последних месяцах жизни императора. При жизни он, конечно, безгрешным не числился. Но образ императора у авторов исторического парка вышел довольно геройским: Николай чистит снег, учит уроки с детьми, и даже стража им восторгается. Стража, кстати, абсолютно беспардонна: мужчины заходят к дамам в уборную, есть не дают, поют неприятные песни типа «Дружно, товарищи, в ногу».

После изучения «истории екатеринбургского злодеяния» (формулировка авторов слайдов) можно перейти к первым годам советской власти. Например, к уничтожению семейных ценностей, эмансипации женщин, популяризации абортов и «пониманию брака как любовного и товарищеского союза».

Целых полторы комнаты (чуть ли не больше, чем под Великую Отечественную войну) отводится гонениям на РПЦ и священников в годы советской власти, особенно в довоенный период. Конечно, никто не спорит, что священнослужителям в то время приходилось несладко – но и жителям села во время коллективизации тоже, но им отвели пару скромных интерактивных экранов. И почти с той же подробностью как о ходе войны рассказывается об изменении отношения к церкви в эти годы. В общем-то, историки ВОИ примерно на это Тихону Шевкунову и намекали.

Наконец, распад СССР. Становление этого государства, как стало понятно из интерактивных учебников, шло со сломом традиций народа. Но к периоду распада страны выяснилось, что народ и при коммунистах был тот же, что и при императоре – распад Союза тоже морально дезориентировал население – «под огнем критики оказались столетиями складывавшиеся на Руси моральные нормы».

Ну а далее – минутка прекрасного. У молодежи сменились ценностные установки, стали популярными «далеко не безобидные слоганы»: «Не дай себе засохнуть», «Оттянись по полной», «Лови момент». И примерно в этот же период «широкие массы» начали негативно относиться к курсу либеральных реформ. А в «ключевых экономических министерствах» работали иностранцы. В том числе – переодетые сотрудники ЦРУ.

История – это наука. Да, она пишется не логарифмическими уравнениями, неизменными, несмотря на происходящее в настоящем. Но оценочные суждения должны быть, по крайней мере, сведены к минимуму. Предлагать изучение науки по пропагандистским материалам, я считаю, недопустимо. Пока парки официально в курс изучения истории для школьников или студентов не ввели – но учащиеся сюда ходят – организованными группами. Вопрос о том, как их организовали, остается открытым.

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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