Ляпы и небрежное обращение с цитатами: историки ополчились на парки «Россия – моя история»

Члены Вольного исторического общества в обращении к главе Министерства образования и науки РФ Ольге Васильевой потребовали провести экспертизу выставок «Россия – моя история». Историков возмутил тот факт, что эти парки было предложено использовать для обучения студентов и подготовки учителей истории, тогда как в экспозициях допущены ошибки и исторические неточности.

Парки «Россия – моя история» открываются по всей стране. Минобрнауки предложило ректорам вузов использовать выставки для внеучебной работы студентов, а также переподготовки учителей истории. Из разряда предприятий публичного досуга парки перешли в ранг учебного пособия, отмечают историки.

«Между тем концепция парка есть результат творчества Патриаршего совета по культуре, существующего на правах синодального отдела РПЦ под председательством епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова). Совместимо ли внедрение такого «пособия» в учебный процесс со светским характером образования в РФ?», – задаются вопросом члены Вольного исторического общества.

Авторы обращения указывают на то, что подход создателей выставки к отбору и освещению исторических фактов «вопиюще произволен». По существу концепция также вызывает множество вопросов. В частности, историки обнаружили в представленных уже экспонатах «красноречивые лакуны и недомолвки», неоднозначные аналогии, «ляпы» и небрежное обращение с цитатами.

«Есть некое универсальное правило работы всякого историка, которое он не имеет права нарушать никогда и ни под каким видом: если он цитирует какого-то автора, то цитату должен взять не из чужих рук, а из оригинала. В этом отношении выставка «Россия – моя история» являет пример чудовищного исторического непрофессионализма», – негодуют эксперты.

«Недопустимо опираться на прямую и бесстыдную ложь, когда учишь детей или тех, кто будет им преподавать! В это растление юных умов сейчас вовлекается Министерство образования», – говорится в заявлении.

В обращении представители Вольного исторического общества требуют провести публичную профессиональную экспертизу выставок «Россия – моя история» по аналогии со школьными учебниками, до публикации результатов предлагается приостановить всякие рекомендации этих выставок в качестве учебного материала.

Добавим, Вольное историческое общество образовано в феврале 2014 года. В совет организации входят доктора исторических наук, искусствоведы и музейные эксперты, профессора Высшей школы экономики, а также научные сотрудники Российской академии наук, говорится на сайте общества. Главная цель объединения – содействовать распространению научных представлений о прошлом, о роли и задачах исторической науки в жизни современного общества.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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