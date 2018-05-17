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Понедельник, 21 мая 2018, 16:00 мск

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Глава, которому грозит импичмент, показал худшие результаты по отопительному сезону, но получил деньги из резервного фонда

Наибольшее число технологических нарушений на коммунальных сетях в прошедшем отопительном сезоне зафиксировано в Екатеринбурге и Каменском городском округе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства вице-губернатор Сергей Швиндт. В Екатеринбурге за зиму случилось 38 аварий, в Каменском районе – 14. При этом ситуацию в Каменском районе Швиндт назвал самой сложной в регионе, напомнив об авариях в посёлках Мартюш и Колчедан. Справляться с проблемой планируют деньгами: губернатор Евгений Куйвашев решил выделить муниципалитету 50 млн рублей из резервного фонда на подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, в Каменском районе доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Глава района Сергей Белоусов на обращения граждан не реагировал, поэтому они инициировали процедуру его отставки. В первый раз теризбирком отказал гражданам в регистрации инициативной группы, сейчас они готовят повторное обращение.

Сегодня на заседании правительства Сергей Белоусов заявил, что аварии в Мартюше и Позарихе были связаны с глубоким промерзанием грунта и их последствия оперативно устранялись. Он также пожаловался на то, что после коммунальных аварий жители переставали платить за ЖКУ, в связи с чем на 1 мая задолженность граждан возросла до 157 млн рублей. «Натерпелись мы с Каменским районом, Николай Борисович?"– обратился к министру ЖКХ Смирнову первый вице-губернатор Алексей Орлов, после чего сообщил Белоусову: «Деньги вам выделены, работайте. От качества коммунальных услуг зависит престиж муниципальной власти. Жителей можно понять, что они перестают платить».

Кроме Каменского района высокое количество аварий было в Красноуфимске – 13, Махнево – 7, Арамили – 9, Нижней Туре – 9. Всего с 15 сентября по 1 мая в области случилось 190 технологических нарушений на сетях.

Екатеринбург, НОвый День, Евгения Вирачева

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