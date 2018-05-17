От одного дома загорелась еще дюжина: пожар на севере Свердловской области

Пожарный вертолёт Ми-8 экстренно вылетел из Екатеринбурга в Новолялинский городской округ для тушения пожара в посёлке Чёрный Яр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошёл в частном жилом доме. Из-за сильного ветра огонь распространился на три жилых дома и еще 10 заброшенных построек. В настоящий момент огонь локализован. Пострадавших в результате пожара нет.

Борьбу с огнём ведут наземные силы – представители местного лесхоза, пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная команда.

Новая Ляля, служба информации

Новая Ляля. Другие новости 17.05.18

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