В поселке Черный Яр сгорели три дома и десять построек, пламя перекинулось на лес (ФОТО)

Спасателям с помощью вертолета и наземных сил удалось потушить пожар в поселке Черный Яр Новолялинского округа. Но из-за ветра огонь распространялся слишком быстро, в итоге пламя поразило три жилых дома и десять заброшенных строений. Погорельцам уже нашли временное жилье. Причиной возгорания стало сжигание мусора в одном из дворов.

Напомним, пожар начался в поселке Черный Яр накануне вечером. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся на дома. Пожарные для борьбы с огнем привлекли не только наземные силы. Из Екатеринбурга в Новолялинский округ экстренно вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, от огня спасатели отстояли 7 строений: один жилой дом и 6 дачных домиков. Сгорели 3 жилых дома и 10 заброшенных построек. В этих домах проживали 4 человека. Местная администрация, по данным спасателей, предоставила им жилье в соседнем поселке Шайтанка. Доставит их туда вместе с вещами выделенный транспорт.

«Борьбу с огнем вели 7 единиц спецтехники, 40 человек личного состава (пожарные, лесники, пожарные добровольцы). Наземной группировке до прибытия вертолета Ми-8 МЧС России удалось ликвидировать пожар. По предварительной информации, причиной пожара стало сжигание мусора во дворе одного из жилых домов, откуда в результате переменного ветра огонь быстро распространился на соседние строения», – уточнили в МЧС.

Также известно, что огонь с поселка перекинулся на соседний лес. Наземная группировка продолжила тушение отдельных очагов природного пожара на площади 10 Га. Очаги уже локализованы, угрозы распространения нет, – уточнили в пресс-службе ГУ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Турчак обещал «снести» итоги екатеринбургских праймериз ЕР в случае манипуляций. / Командующий ЦВО: боевики из Сирии укрепляют позиции в Афганистане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»