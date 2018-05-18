В Талице из-за нарушения пожарной безопасности закрыли магазин (ФОТО)

После трагедии в Кемерове на Среднем Урале продолжают закрывать магазины из-за нарушения пожарного режима. На этот раз работать запретили коммерсантам в Талице.

Серьезные нарушения нашли в работе магазина «Смешные цены», находящегося на 1 этаже ТЦ «Меркурий». К моменту проверки двери эвакуационных выходов были заперты на ключ, система оповещения о пожаре и управление эвакуацией не работала, огнетушителей и планов эвакуации не было, у дверей эвакуационного выхода стояла мебель и продукция, двери эвакуационных выходов не исправны, персонал мерам пожарной безопасности не обучался, противопожарные инструктажи и обучение пожарно-техническому минимуму не проведены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по итогам проверки в Талицкий районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать индивидуального предпринимателя, арендующего помещение под магазин, устранить выявленные нарушения пожарной безопасности. Прокуратура ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации ответчиком помещения магазина «Смешные цены». В итоге суд принял решение запретить эксплуатацию помещения (за исключением работ по устранению нарушений пожбезопасности). Исковое заявление прокуратуры района об устранении нарушений требований пожарной безопасности находится на рассмотрении в Талицком районном суде.

Напомним, накануне стало известно, что в Камышлове закрыли три торговых центра: «Московский», «Остров сокровищ», «Заря».

Фото пресс-службы прокуратуры по Свердловской области

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 18.05.18

18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Турчак обещал «снести» итоги екатеринбургских праймериз ЕР в случае манипуляций. / Командующий ЦВО: боевики из Сирии укрепляют позиции в Афганистане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»