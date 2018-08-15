В Каменске-Уральском закрыли кинотеатр и парк развлечений из-за проблем с пожарной безопасностью

В Каменске-Уральском прокуратура подвела итоги проверок торговых и развлекательных центров на пожарную безопасность. Нарушения нашли во всех без исключения объектах: кинотеатр и парк развлечений пришлось закрыть.

Самые грубые нарушения обнаружились в работе кинотеатра «Кинофокс», расположенного в здании по ул. Ленина, 36а и парка развлечений «Ягода-Малина» на ул. Победы, 75. В планировке кинотеатра в принципе не были предусмотрены эвакуационные выходы из помещений первого и второго этажей. В парке развлечений детскую комнату оборудовали на путях эвакуации, а между боулингом и кафе не сделали двери на путях эвакуации для противопожарной преграды. В прокуратуре пришли к выводу, что такие заведения безопасными быть не могут, Красногорский районный суд поддержал надзорное ведомство, здания закрыты до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Проверка прошла и в других местах отдыха – торговых центрах «Колизей», «Дом», «Мегамарт 16», «Октябрьский», «Мандарин», «Сказка», торговом комплексе «Джаzz» и рынке «Центральный». В каждом нашлись нарушения пожарной безопасности: проблемы с сигнализацией, захламленные эвакуационные выходы, отсутствие огнетушителей и информационных табличек о местонахождении эвакуационных выходов и т.д.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пяти юрлицам внесены представления о нарушении законодательства, возбуждено десять административных дел. Два ИП получили штрафы по 20 тысяч рублей, одно должностное лицо оштрафовано на 6 тыс. рублей, четыре юридических и три должностных лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Прокурор г. Каменска-Уральского в Синарский районный суд направил исковое заявление об устранении нарушений требований пожарной безопасности в деятельности ТЦ «Октябрьский», расположенного в здании по пр. Победы, 11а – по решению суда нарушения должны устранить за 3 месяца.

Проверки торговых центров начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек. К июлю в МЧС отчитались о первых итогах проверок – было выявлено более 270 тысяч нарушений, временно закрывали более 400 ТЦ. Часть из них – в Свердловской области. Так, в Екатеринбурге из-за нарушений требований пожарной безопасности временно не работали ТЦ «Гагарин», ТЦ «Марс».

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 15.08.18

Погорельцы из общежития УОМЗ отказались от временного жилья. / Салон красоты, криво надувший губы клиентке, заплатил ей 18,5 тысячи рублей. / «МегаФон» запустил trade-in на разбитые «айфоны». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»