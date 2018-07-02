Более 270 тысяч нарушений: МЧС отчиталось о проверках торговых центров

Более 270 тысяч нарушений выявлено в российских торговых центрах после трагедии в Кемерово. Проверки решено продлить до конца июля. За это время специалисты осмотрят еще около 90 тысяч зданий, передает Infox.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается, почти в каждом шестом ТЦ оказались неполадки в системах пожарной сигнализации и оповещения. Почти в половине ТЦ и кинотеатров – нарушения пожарной безопасности. Эвакуационные выходы в 17 тысячах зданий не соответствуют нормам, многие отделаны легко воспламеняющимися материалами.

В итоге МЧС направило в суды материалы приостановку работы 618 объектов. Уже временно «прикрыта» работа 435-ти.

Отмечается, что на сегодня 142 из закрытых объектов устранили нарушения и снова функционируют.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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