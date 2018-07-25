В ТЦ «Зимняя Вишня» сэкономили на противопожарной системе 7 млн рублей

7 млн рублей – именно столько пожалело руководство торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» на установку эффективной системы пожаротушения. В результате 60 погибших и десятки пострадавших. Об этом заявили в Следственном комитете России (СКР).

Как сообщил и.о. замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин в интервью «Коммерсанту», компания, обслуживающая пожарную сигнализацию «Зимней вишни», предложила гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (собственнику ТРЦ) Юлии Богдановой заключить несколько соглашений, чтобы противопожарная система работала исправно.

«Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 млн рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятых этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена»,– рассказал Голкин.

Представитель СКР добавил, что расследование этого дела будет продолжено. «Я не исключаю, что в нем появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ», – заключил Голкин.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 – дети,, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 11 человек.

После трагедии сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили торговые центры по всей России на соблюдение требований пожарной безопасности, в итоге были закрыты более трети торговых объектов.

Кемерово, Службы информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 25.07.18

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