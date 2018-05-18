Инициаторам референдума о всенародных выборах мэра откажут на основании ФЗ-67 и ФЗ-131

Инициаторы проведения референдума по выборам мэров на Урале имеют все шансы получить отказ, и проблема кроется в самой формулировке, предлагаемой населению.

Накануне в отеле «Гранд Авеню» прошло собрание инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу о всенародных выборах мэров городов и глав районов. Там решались оргмоменты, и в том числе была утверждена формулировка для всенародного опроса. Звучит она следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы был принят закон Свердловской области, предусматривающий, что в Свердловской области ГЛАВЫ всех муниципальных районов, ГЛАВЫ городских округов, за исключением ЗАТО «Город Лесной», ЗАТО «Новоуральск», ЗАТО «Поселок Свободный», ЗАТО «Поселок Уральский», должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и возглавлять местные администрации?»

Как написал в своем фейсбуке один из участников встречи Антон Горонков, в формулировке уже кроется основание для отказа. Референдум по такому вопросу вообще не может проводиться. Это сказано в статье 12 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. «На референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы в) об избрании депутатов и должностных лиц», – напоминает в фейсбуке Антон Горонков.

Он указывает, что, по статье 36 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования.

«Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования: 1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».

«И в это «либо» – этих хороших, добрых, но слишком добродушных и доверчивых людей – властные ребята на суде со смехом ткнут носом», – отмечает он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

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