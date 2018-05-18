Зрители и волонтеры ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на электричках

Правительство Свердловской области утвердило правила бесплатного проезда в междугородних автобусах и электричках для зрителей и волонтеров матчей ЧМ-2018.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бесплатный проезд будет действовать для зрителей – в день матча, для волонтеров – в период с 19 мая по 21 июля. Вместо билета болельщики должны будут предъявлять контролерам и кондукторам персонифицированные карты зрителя и входной билет на матч, а волонтеры – карту аккредитации.

Бесплатный проезд будет предоставляться практически на всех направлениях пригородных поездов, включая электричку от аэропорта Кольцово до железнодорожного вокзала, а также на автобусных маршрутах с городами Верхняя Пышма, Березовский, Ревда, Сысерть. За возмещением недополученных доходов транспортники смогут обратиться в областное министерство транспорта. Ответственным за исполнение постановления назначен вице-губернатор Сергей Швиндт.

Напомним, ранее подобное постановление приняла администрация Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

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