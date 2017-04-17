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Екатеринбург

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Публикации за 17.04.17

Зрители и волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить на городском транспорте бесплатно

Зрители и волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить на городском транспорте бесплатно

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о порядке предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте гостям и волонтерам Чемпионата мира по футболу – 2018.

Как передает корреспондент NDNews.ru, документ опубликован на официальной сайте мэрии. Согласно ему, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований – в день проведения матча в соответствии с указанной в билете датой, а волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, – в период с 14.05.2018 по 19.07.2018 включительно (без ограничений по количеству поездок).

Транспортное обслуживание в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге осуществляется в период, установленный договором между транспортной компанией и администрацией города Екатеринбурга, с учетом необходимости продления работы на линии в течение не менее четырех часов после окончания матча.

Вместо билета болельщики должны будут предъявлять контролерам и кондукторам персонифицированные карты зрителя и входной билет на матч, а волонтеры – карту аккредитации.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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