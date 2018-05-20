Еще 20 тысяч свердловчан остались без электроэнергии

В Свердловской области продолжают подсчитывать ущерб от разгула стихии – из-за грозы и шквалистого ветра остались без электроснабжения тысячи потребителей региона. К 15 часам по местному времени без света оказались жители 12 населенных пунктов Свердловской области, в том числе в Полевском, Первоуральском, Арамильском, Талицком городских округах и в Верхней Пышме. Отключения коснулись более 20 тысяч потребителей, сообщили в Облкоммунэнерго.

Напомним, ранее об отключении 30 тысяч свердловчан от электроэнергии из-за порывов и аварий после шквалистого ветра рассказывали в Свердловэнерго.

Екатеринбург, служба информации

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