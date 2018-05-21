«Одним ударом сломали череп». Блогер Старый солдат просит Генпрокуратуру разобраться в нападении на екатеринбуржца (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге мужчина стал жертвой дорожного инцидента – его вытащил из машины и избил водитель темного «мерседеса». По какой причине – неизвестно. Полиция, со слов пострадавшего, в течение двух дней не приступала к расследованию, пока шумиху не поднял известный блогер, написавший заявление в Генпрокуратуру.

Сегодня блогер Сергей Колясников, известный в сети под именем Старый солдат, обвинил полицию в бездействии в расследовании разбойного нападения на его друга. В своем блоге он опубликовал краткую историю – ехали из аэропорта, черный «мерседес» заблокировал дорогу BMW, на котором ехал его друг, из первого авто вышел человек, избил друга – парень в нейрохирургии.

«Новый День» встретился с пострадавшим Евгением Устиновым в нейрохирургическом отделении больницы № 23, и он рассказал подробности происшествия.

Нападение на дороге

С его слов, нападение произошло на проспекте Космонавтов в ночь с субботы на воскресенье. Черный «мерседес» по неизвестным причинам вынудил остановиться BMW, на котором ехал Евгений (за рулем была девушка, пассажиром – ребенок), грубо прижав его к обочине. Из «мерседеса» выскочил человек и нанес Евгению удар в голову. Когда избитый очнулся, машина уже уехала. По словам собеседника агентства, что стало причиной таких действий напавшего водителя – ему неизвестно. Единственное, что вспомнил Евгений, – что проезжал мимо этого «мерседеса» в районе Космонавтов – Турбинной, и он стоял рядом с машиной ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.

Уже в больнице Евгений попросил зафиксировать побои и отправить запрос в полицию. Но даже к середине дня понедельника никто из правоохранителей ему так и не позвонил, не опросил. Пострадавшему сейчас грозит срочная серьезная операция. Удар в голову был такой силы, что череп буквально раскрошился. Врачи нейрохирургического отделения поставили диагноз «сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки правой орбиты, гематомы век, субконъюктивальное кровоизлияние правого глаза». Требуется немедленная операция, так как осколки черепно-лицевой части могут спровоцировать потерю глаза.

Сергей Колясников высказал в посте опасения по поводу действий силовых органов, обязанных заниматься расследованием: «Полицией (ОП № 15) никаких мер не предпринимается, есть основания полагать, что дело будет заминаться, поскольку нападавшие могут быть к причастны к криминальной среде (автоподставы). Так, в момент нападения черный «мерседес» находился рядом с а/м ГАИ, и еще одним авто, возможно, пострадавшие стали свидетелями автоподставы». Возмущенный произошедшим, Сергей Колясников написал обращение в Генпрокуратуру.

В пресс-группе МВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление в дежурную часть отдела полиции № 14 из медучреждения поступило, в ближайшее время пациент будет опрошен. По итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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