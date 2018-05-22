«Это любовный треугольник», – полиция разобралась в инциденте с другом блогера Zergulio

В УМВД Екатеринбурга закончили опрос участников субботнего инцидента, закончившегося в нейрохирургии больницы №23. «Все участники ЧП между собой знакомы. Конфликт носит бытовой характер», – говорится в пресс-релизе, разосланном пресс-службой управления.

Как уже сообщал «Новый День», ночью на Уралмаше на ехавшего из аэропорта Евгения напал неизвестный, грубо заставив его остановиться. Пострадавшему требуется срочная серьезная операция. Удар в голову был такой силы, что кости лицевой части черепа буквально раскрошились.

В устном комментарии сотрудники пресс-службы изложили версию о любовном треугольнике: нападавший – это «бывший» женщины, которую Евгений встречал в аэропорту, и которая стремительно скрылась с места ночной драки. Более того, этот самый «бывший» неоднократно предупреждал Евгения «не подходить» к предмету страсти, но в устной форме. В субботу от разговоров разъяренный мужчина перешел к делу. Полиция пока не возбудила дела, идет проверка, ждут судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет принято соответствующее решение.

Накануне блогер Сергей Колясников, известный в сети под именами Старый солдат и Zergulio, обвинил полицию в бездействии в расследовании нападения на его друга и написал заявление в Генпрокуратуру.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

В СвЖД рассказали о расписании «Ласточек» из Кольцово на время ЧМ-2018. / Лидер «Дондиков» останется под домашним арестом. / Чиновник из Екатеринбурга хочет запретить на Урале шипованную резину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»