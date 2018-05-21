Белые металлурги выбрали лучших рабочих для участия в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

В Первоуральске завершился корпоративный чемпионат рабочих профессий по методике WorldSkills среди сотрудников предприятий группы ЧТПЗ. Белые металлурги выбрали лучших молодых рабочих, которые примут участие в национальных соревнованиях. WorldSkills Hi-Tech пройдет в Екатеринбурге в октябре 2018 года.

Напомним, соревнования проходили в образовательном центре Группы ЧТПЗ – на базе Первоуральского новотрубного завода. В корпоративном этапе принимали участие 34 сотрудника трубного и нефтесервисного дивизионов компании в возрасте от 18 до 28 лет.

«В этом году корпоративный чемпионат WorldSkills Hi-Tech стал самым массовым по количеству участников. За победу в семи компетенциях боролись 29 сотрудников трубного дивизиона компании и 5 сотрудников – нефтесервисного, – рассказал управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов. – Проведение соревнований по методике WorldSkills, а также конкурсов профмастерства на выявление лучших в профессии – часть кадровой политики предприятий Группы ЧТПЗ, направленной на совершенствование специалистами собственных навыков и освоение дополнительных компетенций».

Победители были выбраны в разных «номинациях». В «реверсивном инжиниринге» лучшим стал слесарь – ремонтник электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» ПНТЗ Максим Корякин. Слесарь-ремонтник металлургического оборудования ПНТЗ Виталий Лопатин занял первое место в «прототипировании». Выпускник корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Максим Популов завоевал победу в «промышленной механике и монтаже». В «промышленной робототехнике» лучше всех задание чемпионата выполнил сотрудник завода «Алнас» (Республика Татарстан) Денис Темников. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПНТЗ Ришат Залалиев завоевал первое место в компетенции «электромонтаж». Победитель в «сварочных технологиях» – электросварщик Челябинского трубопрокатного завода Сергей Жуков – и в прошлом году был лучшим в своей номинации. В компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» первое место завоевал студент образовательной программы Группы ЧТПЗ Степан Макаров.

Все победители корпоративного первенства по методике WorldSkills войдут в состав сборной команды Группы ЧТПЗ и выступят в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге осенью 2018 года. Напомним, что белые металлурги в этом году примут участие в национальных соревнованиях профессионального мастерства представителей рабочих профессий в пятый раз.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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