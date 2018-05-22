С подозрением на клещевой энцефалит в больницы попали 13 свердловчан

В Свердловской области уже более 4,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей. С подозрением на энцефалит госпитализированы 13 человек, есть случаи боррелиоза.

Клещи успели покусать 4624 человек, из них почти две тысячи проживают в Екатеринбурге. Среди всех пострадавших 961 ребенок. Пока число присасывания клещей в 1,6 раза ниже, чем год назад, но факты укусов были зарегистрированы в 62 муниципалитетах, чаще всего клещей снимают с себя в Тугулымском, Бисертском, Асбестовском, Слободо-Туринском, Ирбитском районах и Каменске-Уральске.

С предварительным диагнозом госпитализированы 13 человек, подтвержденных диагнозов нет. Клещевой иксодовый боррелиоз заподозрили у 32 свердловчан, в трех случаях диагноз подтвержден.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, акарицидные обработки проведены на территории 1706 га, что составляет 17,4% от запланированных площадей.

Екатеринбург, служба информации

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