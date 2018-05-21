Около 90 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор опубликовал отчет о мерах, принимаемых в целях борьбы с распространением инфекций, переносимых клещами. За последние два месяца более 89 тысяч человек обратились к медикам с жалобами на укусы этих насекомых.

Согласно данным мониторинга, число укушенных клещами граждан не превышает многолетних показаний. По сравнению с прошлым годом количество пострадавших снизилось на 5%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Чаще всего на укусы клещей жалуются жители Кемеровской, Иркутской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Алтайского края.

Среди тех, кто пострадал от этих насекомых, 15 заразились клещевым вирусным энцефалитом. Также зарегистрировано 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Случаев заражения моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не выявлено.

Продолжаются акарицидные обработки территорий, в особенности в районах, где готовятся к открытию летних детских лагерей. Кроме того, вакцину против клещевого вирусного энцефалита поставили более 1,8 млн россиян.

В каждом субъекте России в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и их филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности опасными для человека вирусами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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