Опальному депутату Карапетяну не дали слова в заксо

Неудачей завершилась попытка депутата заксо Армена Карапетяна обратиться к коллегам в начале очередного пленарного заседания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Карапетян, вероятно, хотел сделать заявление по вопросу № 20 повестки – о досрочном прекращении его полномочий. Но спикер Людмила Бабушкина не позволила ему этого сделать, заявив, что у него будет такая возможность, когда до этого вопроса дойдёт очередь.

Напомним, сегодня же в 11 часов в Верх-Исетском райсуде должно состояться заседание по иску областной прокуратуры к заксобранию о досрочном прекращении полномочий Карапетяна. Возможно, он собирался присутствовать там лично, но в итоге вынужден ждать решения своей судьбы в заксобрании.

Добавим, что вопрос о мандате Карапетяна уже рассматривался в заксо 3 апреля. Тогда за коллегу вступились депутаты из фракций КПРФ и СР. Необходимого числа голосов для лишения мандата не набралось, и Карапетян остался депутатом. Но прокуратура настояла на своем. На прошлой неделе в свердловском заксобрании завершилось внеочередное заседание мандатной комиссии, на котором повторно была рассмотрена информация о доходах и имуществе депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. Было принято решение вынести вопрос о прекращении полномочий депутата на заседание 22 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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