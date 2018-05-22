Тюменец подарил красотке из соцсетей 147 тысяч. Девушка оказалась краснотурьинцем

В Тюменском районе будут судить жителя Краснотурьинска за мошенничество. Мужчина обманом выманил у сетевого знакомого 147 тысяч рублей, представившись девушкой.

Пара мужчин познакомилась через сервис «Друг Вокруг» – правда, житель Тюменского района считал, что знакомится с женщиной. Свердловчанин зарегистрировался в соцсети от имени вымышленной девушки, поставил на аватар фото симпатичной дамы, а после виртуального знакомства писал о якобы возникших сложных проблемах и просил дать денег. Доверчивый тюменец с 4 ноября 2017 года по 12 января 2018-го перевел более 147 тыс. рублей.

«Когда мужчина понял, что общается с мошенником, он был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Вскоре было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В ходе следствия житель Краснотурьинска признал свою вину. Материалы дела переданы в суд. И это не единственный подобный случай.

Месяц назад на Урале осудили жительницу поселка Калья под Североуральском. Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств под вымышленным именем – Екатерина. Фотографии она использовала не свои, а модели – стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами, и выдавала себя за нее. В феврале 2015 года женщина познакомилась с жителем Польши. Рассказывая ему о своей якобы очень непростой жизни, болезнях и незаконных задержаниях полицией в России, она выманила у поляка 8 миллионов рублей.

Тюмень, Краснотурьинск, служба информации

Тюмень, Краснотурьинск. Другие новости 22.05.18

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