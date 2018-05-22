«США покрывают израильских палачей»: комсомольцы выступили в защиту Палестины (ФОТО)

Свердловские комсомольцы сегодня провели пикет у Генкосульства США в Екатеринбурге, выражая протест против эскалации палестино-израильского конфликта в Иерусалиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди держали в руках самодельные плакаты с надписями «США – спонсор израильского терроризма», «Солидарность с народом Палестины», «Остановите войну, свободу Палестине!». На акции было зачитано обращение к правительству США, впрочем, оно осталось никем не услышанным: из здания дипмиссии к юным интернационалистам никто не вышел. Поэтому письмо, в котором комсомольцы требуют привлечь к ответу американцев, «покрывающих израильских палачей», и выражают поддержку идее создать независимое Палестинское государство со столицей в Иерусалиме, будет отправлено в консульство по почте.

Напомним, 15 мая в секторе Газа 59 человек погибли, более двух тысяч получили различные ранения в результате столкновений протестующих палестинцев с израильскими военными. Среди погибших по меньшей мере шестеро детей, в том числе восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом. Пострадали более 2,7 тысячи человек, среди них 200 несовершеннолетних, 78 женщин и 11 представителей прессы.

Демонстрации спровоцировало перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Протестующие требуют разрешить им вернуться на территорию Израиля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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