В столкновениях военных Израиля с палестинцами погибли около 60 человек

В секторе Газа 59 человек погибли, более двух тысяч получили различные ранения в результате столкновений протестующих палестинцев с израильскими военными. Об этом телеканалу Al-Jazeera сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины.

По данным ведомства, среди погибших по меньшей мере шестеро детей, в том числе 8-месячная девочка, которая умерла, надышавшись газом. Пострадали более 2,7 тысячи человек, среди них 200 несовершеннолетних, 78 женщин и 11 представителей прессы.

Военные армии Израиля открыли огонь по восточной части сектора Газа, где проходят акции протеста палестинцев под названием «Великий марш возвращения». Демонстрации спровоцировало перемещение посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Протестующие требуют разрешить им вернуться на территорию Израиля.

Сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит решительные действия, направленные на защиту суверенитета и своих граждан. «Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет о намерении уничтожить Израиль и отправить тысячи людей через границу для реализации этой цели», – написал он в своем твиттере.

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по палестинцам, погибшим при столкновениях. По его словам, открытое американцами в Иерусалиме здание является не посольством, а форпостом США в Израиле.

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена событиями, происходящими в секторе Газа.

Газа, Служба информации РИА «Новый день»

Газа. Другие новости 14.05.18

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