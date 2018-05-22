Водитель BMW, не поделивший тротуар с велосипедистом, попал под уголовку

По факту инцидента с участием автомобиля BMW и велосипедиста, не поделивших тротуар, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-группе МВД по Екатеринбургу, дело возбуждено в отношении водителя иномарки по статье 213 (Хулиганство). Его также ждет административка за проезд по пешеходной зоне.

Напомним, инцидент, породивший острую дискуссию среди горожан, произошел в субботу: в сообществе «Типичный Екатеринбург» было опубликовано видео конфликта между водителем BMW и велосипедистом. На видео автомобиль объезжает пробку по тротуару, а молодой человек не дает ему этого делать, преграждая путь велосипедом. Впрочем, водителя BMW это не останавливает: резко стартуя, он проезжает по велосипеду, а пассажир машины бьет велосипедиста палкой (или битой).

В полиции Екатеринбурга рассказали, что сообщение об инциденте на улице Халтурина поступило 18 мая. По их данным, автомобиль BMW, двигавшийся по тротуару, совершил наезд на велосипедиста. Cотрудники полиции установили всех участников инцидента, в результате которого велосипедист получил телесные повреждения. По факту происшествия с участием автомобиля BMW и велосипедиста полиция возбудила уголовное дело по ч.1 статьи 213 (Хулиганство). Кроме того, водитель автомобиля BMW – мужчина 1992 года рождения привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ часть 2.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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