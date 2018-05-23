Электричество после очередного урагана свердловчанам вернули к утру

Подача электроэнергии в дома жителей Свердловской области после вчерашнего урагана восстановлена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МРСК Урала, энергетики вернули электричество потребителям к 03:00 сегодняшнего утра. Сейчас специалисты продолжают ремонты на линиях электропередачи, но уже без негативных последствий для потребителей, а также отрабатывают точечные заявки жителей региона по сети 0,4 кВ.

Напомним, вчера вечером очередной ураганный ветер оставил без электроэнергии пятьдесят населённых пунктов в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Верхотурском городских округах, Ревде.

Также об авариях на своих сетях вчера отчитались и в «Облкоммунэнерго» – у них из-за ветра под аварийные отключения попало 15 тысяч человек в Верхнепышминском, Полевском, Первоуральском городских округах, в поселке Пышма, Пелымском городском округе, Алапаевском МО. Здесь, по заявлению компании, аварийные работы были завершены к половине второго ночи.

Екатеринбург, служба информации

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