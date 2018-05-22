Очередной ураганный ветер оставил без света 50 населённых пунктов

Очередной ураганный ветер стал причиной отключения электроснабжения в пятидесяти населённых пунктах Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МРСК Урала, на данный момент без света остаются 16,4 тысячи человек в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Верхотурском городских округах, а также в городском округе Ревда.

На местах уже работают аварийно-восстановительные бригады. Об авариях на своих сетях отчитались и в «Облкоммунэнерго» – у них из-за ветра под аварийные отключения попало 15 тысяч человек в Верхнепышминском, Полевском, Первоуральском городских округах, в поселке Пышма, Пелымском городском округе, Алапаевском МО.

В главном управлении МЧС России по Свердловской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как уже сегодня сообщал «Новый День», в Екатеринбурге сильный ветер переворачивает легкие конструкции во дворах. Ближе к вечеру его порывы усилились, в центре города сорвало листы кровельного железа с небольшого здания, металл рухнул на припаркованный неподалеку автомобиль.

В данный момент хозяева ждут сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие. К счастью, пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

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