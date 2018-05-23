Правая рука Ройзмана займет место в Общественной палате Екатеринбурга

Пока еще глава Екатеринбурга Евгений Ройзман до утверждения думой его отставки успел подписать представление о направлении в Общественную палату города своего нового представителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выбор Ройзмана пал на его помощника – Степана Чиганцева, который также руководит Фондом Ройзмана. Документ опубликовал в соцсети сам Чиганцев.

Напомним, Ройзман получил возможность направить в ОП еще одного человека после прекращения полномочий в ней бывшего квартального Алексея Беззуба, осужденного за халатность. Общественная палата города формируется из трех равных частей: первую предлагает глава города, вторую – дума, третью формируют первые две. Беззуба в состав ОП предложил именно мэр.

Вчера утром на заседании думы Ройзман заявил о намерении уйти в отставку. Ожидается, что депутаты примут ее утром 25 мая.

Екатеринбург, служба информации

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