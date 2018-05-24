Представитель Куйвашева в Москве заплатит за пересказ новостей 252 тысячи рублей

Представительство свердловского губернатора в Москве заплатит 252 тысячи рублей за услуги по анализу текущей социально-экономической ситуации и прогнозу ее развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом размещено на сайте госзакупок. Представительство губернатора интересует, что происходит в сфере реальной экономики, бизнеса, финансов, внутренней и внешней политики, электоральных процессов, чем занимается администрация президента, Федеральное собрание, что говорит общественное мнение, как обстоит дело с демографической ситуацией и так далее.

В техзадании говорится, что заказчику требуется «еженедельное (каждую пятницу) предоставление информационных материалов по ситуационному анализу и прогнозированию социально-экономических процессов в России в письменном виде объемом 15-17 страниц», «ежемесячное (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) предоставление итогового аналитического материала объемом 15-20 страниц», и «ежемесячное (до 15 числа каждого месяца) предоставление мониторинга экономического развития российских регионов объемом 30-40 страниц».

В методологии говорится, что исполнитель должен анализировать контент СМИ, происходящие события (кто, что, по отношению к кому и когда – уточняет заказчик), а также брать интервью у экспертов.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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