Представительство губернатора в Москве закупает автозапчасти с расширенным перечнем. В нем – ювелирка, детские суперкары и лак для ногтей

Представительство губернатора Свердловской области при правительстве РФ закупает услуги по ремонту автомобилей, включая в перечень деталей ювелирные украшения для женщин, дорогие игрушки для детей, одежду, часы и другие аксессуары.

Как передает корреспондент «Нового Дня», ГКУ «Представительство губернатора Свердловской области в органах государственной власти» провело закупку услуг по техобслуживанию и ремонту легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Техзадание стандартное для такого рода закупки, перечислены 13 автомобилей заказчика: несколько Mercedes-Benz середины нулевых, более свежие «Тойоты Камри» и Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска, описано, где должны находиться СТО, какой объем услуг необходим, какие виды работ должен оказывать победитель закупки и т.д. В документации указано, что неотъемлемой частью контракта является приложение №3 «Перечень цен единиц услуг». В этом перечне – почти 80 тысяч товаров на общую сумму почти в 614 миллионов рублей. И в таблице среди автомагнитол, бамперов, болтов и топливных датчиков встречаются весьма неспецифические для автопрома предметы.

От браслетов с кристаллами «Сваровски» до мыльных пузырей

В закупке, например, три браслета с кристаллами «Сваровски» и символикой «Мерседес», более десятка пар женских и мужских часов, сумочки, клатч, лаки для ногтей, женские и мужские солнечные очки, пробники мужского и женского парфюма.

Есть список товаров для детей: два детских суперкара с электроприводом «Mercedes-AMG GT» – один за 9, второй за 10 тысяч рублей. Машинки точно повторяют взрослую модель и могут разгоняться до 4-5 км/ч. Можно обнаружить детские автокресла, как для дошкольников, так и для ребят до 12 лет, мягкую игрушку Vuddi, упаковку летающих тарелок, мыльные пузыри. Для развлечения тех, кто постарше, – 10 упаковок игральных карт, набор для бутылки вина за 1,4 тысячи, корзина для пикника за 3,5 тысячи рублей и пледы. В перечне есть модели автомобилей размерами 1:43, 1:18 и другие – всего 72 миниатюры машин на 167 миллионов.

Также есть пять взрослых велосипедов стоимостью от 39 до 55 тысяч рублей и два более бюджетных детских велосипеда. Другие виды спорта также представлены: на автомобилях должны быть крепления не только для велосипедов, но и для лыж и сноуборда, а среди вещей, за которые заплатит бюджет, – футбольный мяч и мяч для пляжного волейбола.

Чиновники включили в закупку брендированную одежду: несколько десятков рубашек поло мужских и женских, разных размеров, а еще «рубашки поло в стиле регби с длинным рукавом» – стоимость каждой от тысячи до 4 тысяч рублей, бейсболки, ветровки размера L и XXL, мужские брюки, вязаную шапочку производства Германии, джинсовую мужскую куртку с вышивкой, запонки с символикой «Мерседес», а еще чехол для «Айпада», пять зонтов, игрушку «кивающая собака».

В закупке – 75 фирменных брелков для автомобилей. В том числе два брелка «Майбах», каждый из которых стоит почти по 5000 рублей, в сумме – более 103 тысяч рублей. Все вышеперечисленное записано в расходники к «Мерседесам», и почти каждый товар брендирован этой маркой.

В списке товаров для «Тойот» и «Лексусов» гораздо меньше позиций, не имеющих никакого отношения к ремонту машин. Это деревянные визитницы из ореха и бамбука, детские автокресла, часы, жилетки, сумки, толстовки, зонты стоимостью по 10-14 тысяч рублей. В перечне несколько вариантов сумок – и женских, и мужских, и спортивных. Например, портфель черный, Lexus Platinum за 10 тысяч рублей, в дизайне которого «используется фирменный силуэт решетки радиатора автомобилей Lexus», и сумка для путешествий на колесах Lexus Platinum за 17 тысяч, с таким же силуэтом решетки радиатора японского авто.

Ремонт автомобилей: семь раз в год у знакомого подрядчика

Несмотря на то что все товары (включая перечень автозапчастей) стоят более 613 миллионов, контракт заключен на сумму менее миллиона – 990 тысяч рублей. При заключении контрактов на ремонт автомобилей предполагается, что заранее неизвестно, что именно потребуется делать, поэтому заказчик указывает стоимость запчастей и цену единицы работы или услуги, оплата будет пересчитана исходя из стоимости запасных частей, которые потребуются. Этот контракт был заключен в конце мая и рассчитан до января 2022 года. И это уже вторая такая закупка в текущем году для ремонта правительственного автопарка в Москве. Предыдущий был заключен в феврале за такую же сумму – 990 тысяч рублей.

Еще чуть раньше заключался контракт на диагностику и обслуживание автомобилей «Фольксваген» – на 300 тысяч. В 2020 году потребовалось заключить шесть контрактов на обслуживание автопарка – три за 990 тысяч, два за чуть меньшую сумму и один за 300 тысяч. В 2019 году контрактов было семь, еще годом ранее – также семь, и до этого тоже ежегодно отыгрывались по несколько контрактов.

С 2018 года победителем всех аукционов становится Дмитрий Владимирович Слепенков. Согласно «Контур-Фокусу», он зарегистрировал бизнес в середине 2018 года, за это время получил подряды на 19 млн рублей. Из них большинство – от представительства губернатора Свердловской области в Москве. С 2019 года его услугами воспользовалось также представительство Оренбургской области (где губернатором как раз в 2019 году стал экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер). Кроме того он получил несколько заказов от воинской части и чуть более 100 тысяч рублей от управления Россельхознадзора. Стоит отметить, что во всех случаях свердловские чиновники проводят конкурентные конкурсы, это не заказы у единственного поставщика – просто так получается, что выигрывает именно он.

Слово подрядчика: «Нормальный человек не будет за счет бюджета закупать брелки и бейсболки»

Дмитрий Слепенков считает, что никаких нарушений в закупке нет, более того, кое в чем представительство даже экономит. Никто не может заранее знать, что именно потребуется ремонтировать в автомобиле, это непредсказуемо. Поэтому при составлении закупки делается запрос в дилерский центр с просьбой дать список запчастей для ремонта, например, «Тойот». И дилер просто сбрасывает список всего, что у него есть на складах – включая бейсболки, брелки и прочее.

«У контрактного управляющего нет времени вычленять, где там футболка-бейсболка, где запчасть на «Камри», а где – на «Ленд Крузер», которого у него, может, и нет. Вы поймите, ни один нормальный человек не будет за счет бюджета закупать кроссовки, брелки и бейсболки. Наверное, можно было бы дать задание сотруднику, который за государственные деньги две недели это бы вычленял, но целесообразность и нужность сомнительная», – пояснил Слепенков «Новому Дню». Тем не менее, раз товар в списке есть, то его могут попросить предоставить. Но Слепенков заверил, что так никто не делает: «Может, мы и можем поставить велосипед… Я таким не занимаюсь, у нас контракт на ремонт автомобилей. Если будет запрос на велосипед, я отдам документы в оплату, они придут в казначейство и казначейство их не оплатит, потому что это будет нецелевое расходование средств. В теории такое возможно, но на практике не бывает. Мы же в государстве живем, а не в бане».

Он также рассказал, почему чиновникам столь часто приходится платить за ремонт машин (которым часто нет еще и трех лет) – это объясняется особенностями психологии. «Часто нужен ремонт, потому что любые государственные автомобили, которые не принадлежат частному лицу, ломаются чаще, чем те, которые находятся в личном пользовании. Это объяснимо, исходя из ментальности и психологии. Проанализируйте свое отношение к вещам, которые вам принадлежат и которые вам не принадлежат», – добавил Дмитрий Слепенков в беседе с корреспондентом агентства.

«Новый День» заинтересовался, почему представительство оформляет закупку, оставляя для себя возможность получить явно не предназначенные для ремонта автомобилей предметы, зачем машинам, эксплуатирующимся на московских дорогах, так часто нужен ремонт и какие рабочие задачи представительство будет решать с помощью мыльных пузырей. В отдел по связям с общественностью представительства губернатора при правительстве направлен запрос. Редакция надеется на соблюдение законных сроков ответа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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