Ректор УрФУ за год заработал почти 12 млн рублей

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров отчитался о своих доходах и имуществе за прошлый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году Кокшаров заработал 11 млн 647 тысяч рублей. Для сравнения, доход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – 5,4 млн. Супруга ректора принесла в семью еще 1,6 млн рублей. У Кокшаровых в собственности на двоих две квартиры, дом и крупный земельный участок. Кроме того, супруга ректора ездит на БМВ Х5. Добавим, что в прошлом году Кокшаров отчитался о доходе более чем в 9 миллионов рублей, а еще ранее – почти в 12 млн рублей. Первый проректор Дмитрий Бугров заработал 4 млн 650 тысяч рублей.

Напомним, ранее о доходах отчитались несколько других ректоров. Глава УрГЭУ Яков Силин заработал 4 млн 349 тысяч рублей, ректор УрГАХА Сергей Постников – 3 млн 933 тысяч рублей, и.о. ректора УГГУ Алексей Душин который занял свой пост только осенью, зарабатывает ежемесячно около 212 тысяч рублей. И.о. ректора УрГЮА Владимир Бублик может похвастать несколько более высоким доходом – 339,8 тысяч рублей в месяц.

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