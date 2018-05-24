Свердловский областной суд оправдал трех тагильчан по делу о заказном убийстве криминального авторитета

Жители Нижнего Тагила Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов, обвиняемые в серии убийств в начале 2000-х годов, сегодня были оправданы Свердловским областным судом. Накануне присяжные признали подсудимых невиновными, так как их причастность к преступлениям была не доказана.

Тагильчанам вменялось участие в преступной банде и убийства предпринимателей. Так, в апреле 2001 года у базы отдыха «Чайка» был обнаружен обожженный труп мужчины. Личность погибшего долго не могли установить, но позднее выяснилось, что это был гражданин Морозовский. Следователи установили, что жертву вывезли в автомобиле, несколько раз ударили тупым предметом по голове и подожгли. По версии следствия, убийство совершил Сергей Бычков из-за долга в 300 тысяч рублей. Также он якобы хранил у себя на съемной квартире арсенал оружия банды.

В октябре 2002 году в Нижнем Тагиле в парикмахерской был расстрелян бизнесмен Владимир Машинский. Пули задели и парикмахера, которая позже скончалась в больнице. По горячим следам установить злоумышленников не удалось. Уголовное дело долго оставалось безфигурантным, пока один из участников банды, отбывающий наказание в колонии, не дал показания. На их основании против Сергея Бычкова было возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 209 УК РФ; по пунктам «а», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ. В отношении Романа Погудина и Андрея Иванова – по пунктам «ж» и «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Все обвиняемые на стадии следствия заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. При этом Бычков заявлял, что судья оказывает давление на присяжных, а его адвокаты считали дело сфабрикованным.

Судебное следствие в облсуде длилось 2,5 месяца. В итоге присяжные большинством голосов вынесли вердикт, что преступления действительно были совершены, но причастность к ним подсудимых не доказана. Сегодня состоялись вторые прения сторон, было заслушано последнее слово подсудимых. После судья удалился в совещательную комнату. Основываясь на решении присяжных, он постановил оправдательный приговор, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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