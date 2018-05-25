Сотрудники Росгвардии отправились в рейды по оружейным магазинам

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге оружейные магазины фактически не могут заниматься торговлей – ружья и пистолеты из-за приближающегося чемпионата мира по футболу продавать нельзя. Сотрудники Росгвардии уже отправились в рейды с проверками.

Запрет на торговлю оружием (а также его ношение и перевозку) действует с 25 мая до 25 июля. «В этот же период будет приостановлена любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов к нему. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма», – сообщала ранее пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. Запрещено носить оружие, охотиться, запрещены даже курсы по стрельбе для охранников.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» очевидец, сегодня днем сотрудники Росгвардии пошли проверять один из оружейных магазинов, который находится неподалеку от полпредства: «Сотрудник Росгвардии был в форме, с оружием, но не в бронежилете и каске. Пошел в магазин, видимо, уже идет проверка».

В пресс-службе Росгвардии объяснили, что еще со вчерашнего дня владельцы оружейных магазинов должны были поместить оружие в комнату хранения и сдать ее на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Сегодня идет контрольный обход магазинов. Если какое-то оружие окажется не сданным, пока есть шансы устранить проблему на месте. Ближе к ЧМ, вероятно, его будут изымать и передавать в дежурные части отделов полиции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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